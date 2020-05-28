Коронавирус в Волгограде, последние новости на 28 мая: в Урюпинске вспышка COVID-19 в психинтернате

28 Май 2020 2020-05-27T22:08:28+03:00

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 28 мая 2020 года, самые важные события

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Волгоградская область продолжает оставаться одним из регионов, неблагополучных по заболеваемость коронавирусной инфекцией. Каждый день постоянный прирост. Уже несколько дней подряд заболевших больше 80. Под данным на 28 мая 2020 года коронавирусом в Волгоградской области за сутки заболели 86 человек. Общее число зараженных достигло 2 470 человек. Летальных случаев по-прежнему 16.

Самый большой прирост дает Волгоград +49. Много на этот раз заболевших в Волжском – сразу 12 человек. Всего за сутки в 11 районах области зафиксированы новые случаи COVID-19. Большая вспышка в Урюпинске. Там заразились пациенты и сотрудники психинтерната. Из 350 находящихся там человек положительный тест пришел на 30. В Урюпинской ЦРБ развернули дополнительные койки. Возможно, заразившихся будет еще больше.

Пока неизвестны результаты анализов у сотрудников и пациентов двух отделений больницы №25: реанимации и хирургии. ДО этого на карантин из-за коронавируса закрыли только сердечно-сосудистую хирургию. Сейчас появились подозрения, что вирус распространился дальше по больнице. Идут проверки.

В регионе к семи лабораториям, которые проводили тесты на коронавирус, прибавилось еще две. Анализы теперь принимают на базе областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и в УФСИН.

Накануне президент объявил о Параде Победы 24 июня. Пройдет он и в Волгограде. Колонные солдат промаршируют по нижней террасе набережной. Кроме того, обещают в этот день и авиапарад. Главное, чтобы погода не подвела. Да и вопрос, пустят ли на набережную зрителей, остается открытым. Режим самоизоляции официально установлен в Волгоградской области до конца месяца. Москва уже продлила его до 14 июня. Возможно, тоже самое ждет и нас.

Кстати, в Волгограде продолжаются рейды по соблюдению режима самоизоляции и масочного режима. Чиновники и полицейские «ловят» нарушителей на выходе из автобуса, парках и детских площадках. За сутки протоколы составили на 281 нарушителя.

ИСТОЧНИК KP.RU