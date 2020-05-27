По просьбам жителей: в Волжский возвращают маршрутки

27 Май 2020 2020-05-27T19:51:23+03:00

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Волгоградцы, пользующиеся общественным транспортом, уже устали ругаться на толкучку в часы пик, редкие рейсы и несоблюдение расписания. Многие предлагают вернуть обычный режим работы и даже маршрутки, но власти Волгограда считают это преждевременным. В Волгоградской области по-прежнему действует ограничения в связи с эпидемией коронавируса. По их мнению, это усугубит ситуацию с коронавирусом. По-другому поступило руководство города Волжского. Сначала там вернули прежнее расписание трамваям и части автобусных маршрутов, а с 29 мая запускают заново маршрутки. Правда, не все, а только на самых проблемных участках.

Вот список маршруток:

№ 3 «27 мкр – о. Зеленый (дамба)»;

№ 14а «37 мкр (ул. Пушкина) – о. Зеленый»;

№ 15а «27 мкр – ЖДВ»;

№ 16 «37 мкр – ЖДВ»;

№ 17 «32 мкр – ГМ «Магнит»;

№ 21 «37 мкр (ул. Пушкина) – о. Зеленый»;

№ 105а «ЖДВ – ЛПК».

Причем сделали это власти по многочисленным просьбам волжан: администрацию завалили жалобами на проблемы с поездками по городу.

Правда, от маршрутчиков потребуют соблюдения ряда требований: санитарная обработка салона после каждой поездки, наличие перчаток и маски у водителя, пропуск в салон только с индивидуальными средствами защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU