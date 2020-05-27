2020-05-27T19:25:03+03:00
Происшествия

В Волгограде грабителю офисов микрозаймов дали четыре года тюрьмы

Мужчина угрожал сотрудникам ножом
Екатерина МАЛИНИНА
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Добытые деньги мужчина быстро прогулял.Добытые деньги мужчина быстро прогулял.Фото: Александр ЧЕРНЫХ
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Краснооктябрьский районный суд Волгограда 27 мая огласил приговор в отношении 26-летнего волгоградца. Мужчину осудили за ограбление офисов микрозаймов.

Молодой человек уже был до этого судим. Устроиться в жизни после тюрьмы не смог. Перебивался случайными заработками. Он обратил внимание на офисы микрозаймов. Серьезной охраны в них не было, а "наличка" всегда присутствовала. Поэтому 10 января 2020 года он зашел в один из подобных киосков. На голову натянул капюшон, на руки перчатки. С собой был нож. Им он пригрозил сотруднице, от которой потребовал деньги. Когда он получил желаемое – убежал. Через три дня, когда от добычи ничего не осталось, он пришел с ножом еще в один офис микрозаймов.

- Следователи полиции сумели разыскать разбойника. Мужчину арестовали и осудили. Приговор – 4 года колонии строгого режима, - сообщили «КП-Волгоград» в прокуратуре Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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