2020-05-27T18:58:52+03:00
Общество

Возле «Акварели» на один день перекроют тоннель на время ремонта

Ограничение будет действовать 28 мая
Екатерина МАЛИНИНА
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работа близится к завершению. Фото: мэрия Волгоградаработа близится к завершению. Фото: мэрия Волгограда
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В Волгограде полным ходом идет дорожный ремонт. Восстанавливают асфальт почти во всех районах города. Этой весной дошли руки, точнее выделили деньги, на реконструкцию дорожного полотна на проспекте Университетском в тоннеле возле ТЦ «Акварель». Работы идут уже несколько недель, подрядчик - МУП «ДСЭР Советского района» - выполнил 90 процентов всего объема ремонта. Осталось совсем чуть-чуть. Но для этого необходимо освободить проезжую часть в тоннеле в сторону Кировского района. Участок перекроют с 8 часов утра до 20-00 28 мая 2020 года. Так что водителям следует ехать по наземной части. Автомобилистам стоит запастись терпением и временем. Ведь в этом месте в часы пик, скорее всего, будет пробка.

Кстати, за работой дорожников наблюдает как сам подрядчик, так и чиновники. После того, как объект закончат - а это 75 тысяч квадратных метров – качество проверит специальная лаборатория. Гарантийный срок дороги – 4 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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