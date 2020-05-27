Возле «Акварели» на один день перекроют тоннель на время ремонта

27 Май 2020 2020-05-27T18:58:52+03:00

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В Волгограде полным ходом идет дорожный ремонт. Восстанавливают асфальт почти во всех районах города. Этой весной дошли руки, точнее выделили деньги, на реконструкцию дорожного полотна на проспекте Университетском в тоннеле возле ТЦ «Акварель». Работы идут уже несколько недель, подрядчик - МУП «ДСЭР Советского района» - выполнил 90 процентов всего объема ремонта. Осталось совсем чуть-чуть. Но для этого необходимо освободить проезжую часть в тоннеле в сторону Кировского района. Участок перекроют с 8 часов утра до 20-00 28 мая 2020 года. Так что водителям следует ехать по наземной части. Автомобилистам стоит запастись терпением и временем. Ведь в этом месте в часы пик, скорее всего, будет пробка.

Кстати, за работой дорожников наблюдает как сам подрядчик, так и чиновники. После того, как объект закончат - а это 75 тысяч квадратных метров – качество проверит специальная лаборатория. Гарантийный срок дороги – 4 года.

ИСТОЧНИК KP.RU