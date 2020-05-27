2020-05-27T18:14:06+03:00
Общество

С 1 июня в Волгограде добавят еще шесть электричек

Расширят расписание электричек с 1 июня 2020 и нескольких пригородных поездов в Волгоградской области [расписание]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Электрички пустят с 1 июня, но ездить в них можно будет только в масках и перчатках.Электрички пустят с 1 июня, но ездить в них можно будет только в масках и перчатках.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Каждую неделю в Волгоградской области возвращают в расписание все больше электричек и пригородных поездов. Расширят перечень и с 1 июня 2020 года. Но к прежнему, докоронавирусному расписанию, электрички пока не вернутся. Как сообщили «КП-Волгоград» в ПривЖД, в начале лета по решению областного комитета транспорта и дорожного хозяйства возобновят работу несколько городских электричек на направлении Волгоград-1 – Шпалопропитка, а также Тракторная Пасс. – Шпалопропитка и Петров Вал – Ильмень.

С 1 июня 2020 в расписание возвращают электрички по маршруту Волгоград-1 – Шпалопропитка №6209 (отправление в 17.15) и №6303 (по будням в 9.20), а также в обратном направлении №6314 Шпалопропитка - Волгоград-1 (по будням в 12.56). Также возобновит движение поезд №6323 Тракторная Пасс. - Шпалопропитка (по будням в 15.21).

При этом электричка №6726/6725 Шпалопропитка – Аэропорт с отправлением по будням в 18.29 пойдет по урезанному маршруту только до станции Волгоград-1. Как и пригородный поезд №6313 с отправлением в 17.42 весь июнь будет ежедневно ходить от Волгограда-1 до Южной вместо Шпалопропитки.

Также в Волгоградской области с 1 июня пустят пригородные поезда №6521 Петров Вал - Ильмень (по будням отправление в 6.01) и обратно №6522 Ильмень - Петров Вал (в 10.50).

Пока режим самоизоляции и карантинные ограничения в Волгоградской области действуют до 1 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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