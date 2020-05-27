2020-05-27T16:25:51+03:00
Общество

Еще больше воды: на Волжской ГЭС опять увеличили сбросы

На верхней Волге из-за дождей переполнены водохранилища
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Половодье еще не закончилось.Половодье еще не закончилось.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Из-за малоснежной зимы половодье в Волгоградской области в этом году началось необычно рано – еще в апреле. Экологи и ихтиологи хватались за голову, пророча опять гибель рыбы и плохой нерест. Но природа сама внесла коррективы, и весь май заливала дождями. В итоге в Куйбышевское водохранилище поступило столько воды, что грозит перелиться через край. Поэтому 26 мая специалисты Росводресурсов приняли решение увеличить сбросы на Волжской ГЭС.

- С 26 мая 2020 г. и до особого указания среднесуточные сбросные расходы Волжской ГЭС составят 20000 ± 300 кубометров в секунду, - сообщают в пресс-службе Волгоградского гидроузла.

Отметим, что 15 мая Росводресурсы уже и так увеличили сбросы на Волжской ГЭС с 16 до 18 кубометров в секунду. При этом планировали, что с 30 мая они начнут уменьшаться, и к 10 июня достигнут 12-ти кубометров в секунду. Но, похоже, в Нижнюю Волгу все-таки придет «большая вода».

- Режимы подлежат оперативной корректировке в зависимости от складывающихся гидрометеорологических условий и водохозяйственной обстановки, - уточняют в пресс-службе Волжской ГЭС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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