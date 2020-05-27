Волгоградец из мести спалил 53 гектара пшеницы фермера
Эта история началась с конфликта, который разгорелся между фермером Октябрьского района Волгоградской области и 56-летним местным жителем. Что мужчины не поделили, история умалчивает. Но в итоге один остался без урожая, а второй за это отправится за решетку. Как установили полицейские, это он в июне 2019-го подпалил поле с пшеницей.
- Селянин поджог поле в нескольких местах. Образовалось пять очагов возгорания. В итоге выгорело 53 гектара пшеницы. Материальный ущерб посевам превысил 1 миллион 700 тысяч рублей,- уточняют в областной прокуратуре.
Свою вину мужчина так и не признал. Но следователи ОМВД России по Октябрьскому району Волгоградской области собрали все факты, доказывающие, что поджог – именно его рук дело.
Районный суд, выслушав все доводы, признал селянина виновным и приговорил его к наказанию в виде 2 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.
- До вступления приговора в силу мужчина останется под стражей, - добавляют в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU