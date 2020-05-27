Волгоградец из мести спалил 53 гектара пшеницы фермера

27 Май 2020 2020-05-27T16:01:23+03:00

За это мужчину отправили в колонию-поселение на 2 года и 10 месяцев

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Эта история началась с конфликта, который разгорелся между фермером Октябрьского района Волгоградской области и 56-летним местным жителем. Что мужчины не поделили, история умалчивает. Но в итоге один остался без урожая, а второй за это отправится за решетку. Как установили полицейские, это он в июне 2019-го подпалил поле с пшеницей.

- Селянин поджог поле в нескольких местах. Образовалось пять очагов возгорания. В итоге выгорело 53 гектара пшеницы. Материальный ущерб посевам превысил 1 миллион 700 тысяч рублей,- уточняют в областной прокуратуре.

Свою вину мужчина так и не признал. Но следователи ОМВД России по Октябрьскому району Волгоградской области собрали все факты, доказывающие, что поджог – именно его рук дело.

Районный суд, выслушав все доводы, признал селянина виновным и приговорил его к наказанию в виде 2 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

- До вступления приговора в силу мужчина останется под стражей, - добавляют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU