24 июня – новая дата Парада Победы в Волгограде 2020: по Набережной пройдет юбилейное шествие

27 Май 2020 2020-05-27T15:38:33+03:00

В воинских частях ЮВО уже приступили к подготовке военных парадов, посвященных 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

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В этом году из-за коронавируса празднование Дня Победы, которое традиционно в России отмечают 9 мая, пришлось перенести. Вчера, 26 мая, президент РФ Владимир Путин назначил новую дату для проведения Парада Победы – 24 июня. И уже сегодня, 27 мая, в воинских частях Южного федерального округа (в том числе и в Волгоградской области) приступили к подготовке. Командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников приказал организовать перевозки военнослужащих – участников парадов, а также подготовить места их размещения на период проведения тренировок.

В этом году Парад Победы в Волгограде впервые пройдет на нижней террасе набережной. Там его смогут увидеть более ста тысяч зрителей.

- В военных парадах на территории ЮВО примут участие свыше 43 тысяч военнослужащих, будет задействовано более 800 единиц военной техники, в том числе и современных образцов вооружения, и техники времен Великой Отечественной войны, - отмечают в пресс-службе оборонного ведомства.

Также в этот день волгоградцам обещают и авиапарад.

- Для демонстрационных пролетов в городах ЮВО, где запланированы парады, готовят около 120 единиц авиационной техники, - уточняют в министерстве.

Кроме того, 24 июня торжественные шествия войск пройдут в местах дислокации соединений и воинских частей Южного военного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU