С 1 сентября 2020-го в Волгоградской области запретят продажу энергетиков детям

27 Май 2020 2020-05-27T14:57:25+03:00

Если депутаты облдумы поддержат законопроект, продавать энергетики будут только после предъявления паспорта. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Магазинам, где нарушат этот запрет, грозит штраф до 120 тысяч рублей

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О том, чтобы запретить в Волгоградской области продажу несовершеннолетним энергетических напитков, говорили давно. Сегодня этот проект поддержали в регпарламенте. Предполагается, что уже с 1 сентября 2020 года этот запрет вступит в силу. Правда, до этого законопроект должны еще утвердить депутаты облдумы.

Подоплекой к принятию такого решения стали жалобы от волгоградцев и заключения медиков, которые подтверждают, что энергетики негативно воздействуют на сердечно-сосудистую систему несовершеннолетних. Кроме того, при постоянном их употреблении формируется зависимость от них.

Одновременно в регпарламенте инициировали внести изменения в админкодекс Волгоградской области, которые устанавливают наказание за нарушение данного запрета. То есть нарушителей будут штрафовать.

- За продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков предлагается ввести штраф: на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 100 до 120 тысяч рублей, - уточняют в пресс-службе Волгоградской областной думы.

А чтобы избежать спорных ситуаций, продавцам советуют при продаже энергетиков спрашивать у покупателя документы, удостоверяющие личность, чтобы убедиться, что человеку есть 18 лет.

К слову, подобные ограничения уже введены в более чем сорока регионах России.

ИСТОЧНИК KP.RU