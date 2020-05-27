На благоустройство дворов и парков Волгоградской области добавили 34 миллиона

27 Май 2020 2020-05-27T14:38:14+03:00

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Уже второй год в Волгоградской области работает программа инициативного бюджетирования. В 2019-м она позволила реализовать 90 местных проектов. В этом году волгоградцы снова выдвинули свои идеи, лучшие из которых воплотят в жизнь. Онлайн-голосование прошло в апреле. Местные власти уже ищут подрядчиков на реализацию проектов-победителей. Как сообщили «КП-Волгоград» в областном комитете финансов, финансирование программы увеличили с 73 до 107 миллионов рублей. Так что до конца года в регионе появятся еще 166 обновленных объектов в городах и селах.

Всего на конкурс в 2020 году подали 277 проектов, в основном жители пожелали благоустроить дворы, парки и аллеи, поставить спортплощадки и детские городки. Каждый район Волгограда представил по шесть проектов, Волжский – 17, Михайловка - 12, Камышин – 9. Большая часть из них получит путевку в жизнь.

Так, в Волжском до конца года приведут в порядок 11 дворов. В Новоаннинском рядом с музеем появится казачье подворье. Волгоград представил проекты по обновлению школьных дворов, создания мест для занятий спортом и творчеством. Камышин благодаря программе обновит освещение, Алексеевский район – проезды, в четырех районах деньги пойдут на модернизацию водоснабжения. А во Фроловском, Старополтавском и Котельниковском районах новую жизнь вдохнут в сельские библиотеки. Немало будет и зеленых зон.

Деньги на программу выделяют из областного и местных бюджетов, а также внебюджетных источников. На каждый проект - до 750 тысяч рублей. При этом муниципалитет вкладывает только 10% стоимости проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU