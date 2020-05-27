2020-05-27T14:16:25+03:00
Происшествия

Волгоградец хотел бесплатное электричество, но получил штраф и убитого током бычка

После инцидента воришку электроэнергии вычислили и наказали
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Вот сколько еще таких «халявщиков», которые пойдут на что угодно, лишь бы бесплатно пользоваться коммунальными услугами. Они роют опасные траншеи, отматывают счетчики, заземляют ток на батареи… Вот во Фроловском районе житель одного из хуторов сделал наброс на воздушную линию электропередачи, протянув провод через несколько участков и по лугу, где пасут скот. Так и убило молодого бычка, наступившего на этот провод. Владельцы животины подняли шум и написали заявление в полицию. Благодаря этому инциденту энергетики и вычислили воришку электричества.

- Теперь виновнику надо будет заплатить не только за украденную электроенергию – а это 54,5 тысячи рублей (за 18 тысяч украденных КилоВатт), но еще и штраф выплатить (по статье 7.19 КоАП РФ), - рассказывают в пресс-службе Россети-Юг. – Отметим, что сумма причиненного ущерба в разы выше законной оплаты электроэнергии по показаниям счётчика.

Энергетики напоминают, что воровство электроэнергии не только уголовно наказуемо, но и смертельно опасно! О любых фактах хищения электроэнергии или энергооборудования, и других просят сообщать по телефону доверия: 8 (8442) 96-45-50 или горячей линии 8 800 220 0 220.

ИСТОЧНИК KP.RU

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