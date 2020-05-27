Следователи Волгограда выясняют обстоятельства гибели школьницы

27 Май 2020 2020-05-27T14:29:27+03:00

Тело ребенка нашли под окнами нового дома на улице Космонавтов, который построили после взрыва в 2016 году

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Трагедия произошла в Дзержинском районе Волгограда 27 мая: под окнами десятиэтажного дома №47/1 на улице Космонавтов: очевидцы обнаружили тело ребенка. Сначала вызвали медиков, надеясь, что девочка жива, следом сообщили о случившемся в правоохранительные органы. Увы, но приехавшие врачи "скорой помощи" констатировали смерть. На место подоспели сотрудники СУ СКР по Волгоградской области.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе следственного комитета, погибшей всего 12 лет. Она училась в средней школе. Ребенок вместе с родителями проживал на восьмом этаже. По предварительной информации, девочка выпала из окна своей квартиры. Семья погибшей характеризуется положительно. Конкретные версии произошедшего не озвучиваются - выводы делать рано.

- По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, - прокомментировали в ведомстве.

Отметим, что этот дом был построен на месте взорванной в 2016 году многоэтажки.

ИСТОЧНИК KP.RU