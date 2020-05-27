2020-05-27T12:53:42+03:00
Происшествия

Под Волгоградом искали потерявшегося мужчину, а нашли тело и убийцу

Волгоградца задушил и закопал сожитель любимой женщины
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Эта печальная история, которая произошла в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, началась с сообщения о пропаже человека, а закончилась уголовным делом. Следователям удалось вычислить, как и куда исчез 44-летний мужчина.

22 мая в полицию пришел брат «потеряшки». Он рассказал, что родственник несколько дней не выходит на связь и не появляется дома. Причем раньше он так резко никогда не исчезал. Следователи, опросив друзей и родных, дело «пахнет» убийством. Поэтому к расследованию подключились наиболее опытные следователи-криминалисты аппарата ведомства.

- Выяснилось, что полгода назад мужчина расстался с местной женщиной. Но, видимо, продолжал любить ее и периодически наведывался с просьбами вернуться. Вот только у женщины за это время появился новый сожитель. Именно между ними и вспыхнул конфликт, - рассказывают «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СК по региону. – 11 мая мужчина вновь заявился к любимой, причем был сильно пьян. Сожитель, завидев соперника на пороге дома, с кулаками вывел его на улицу. Там избил его еще сильнее, а потом и вовсе задушил в порыве гнева. Тело убитого он впоследствии вывез в лесополосу Среднеахтубинского района и закопал.

Как добавляют в следственном управлении, задержанный уже во всем сознался и показал место, где закопал мужчину.

- Сейчас решается вопрос об избрании в отношении фигуранта преступления меры пресечения в виде заключения под стражу. Ведется расследование, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волгоградец из мести спалил 53 гектара пшеницы фермера
24 июня – новая дата Парада Победы в Волгограде 2020: по Набережной пройдет юбилейное шествие
С 1 сентября 2020-го в Волгоградской области запретят продажу энергетиков детям
На благоустройство дворов и парков Волгоградской области добавили 34 миллиона
Волгоградец хотел бесплатное электричество, но получил штраф и убитого током бычка
Мини-планетарий и лабиринты: в ЦПКиО Волгограда строят космический городок
Следователи Волгограда выясняют обстоятельства гибели школьницы
Под Волгоградом искали потерявшегося мужчину, а нашли тело и убийцу
Еще у нескольких пациентов 25-й больницы подтвердили коронавирус
Нужна помощь: волгоградка спасает пострадавшего в пожаре щенка
Депутаты Волгограда выделили участок под новую школу в поселке Кирпичный
Ведущая «Ревизорро» приехала в Волгоград в период карантина и закрытых кафе
Еще у 86 волгоградцев подтвердили коронавирус
Депутат Никуйко покинул гордуму Волгограда
В Волгограде таксисту дали два года условно за обман пассажира при оплате
Тесты на коронавирус в Волгоградской области делают 9 лабораторий
Камышанка отдала 2,2 миллиона за свободу попавшегося на наркотиках сына
В Волгограде патрули поймали за руку 281 нарушителя
Коронавирус в Волгограде, последние новости на 27 мая: от COVID-19 умер еще один волгоградец
Волгограду на завершение проблемных долгостроев дадут миллиард рублей
В Волгограде за сутки ни одного случая привезенного COVID-19
Волгоградца, сбившего пристава на своем «Мерседесе», отправили в колонию