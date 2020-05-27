Под Волгоградом искали потерявшегося мужчину, а нашли тело и убийцу

27 Май 2020 2020-05-27T12:53:42+03:00

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Эта печальная история, которая произошла в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, началась с сообщения о пропаже человека, а закончилась уголовным делом. Следователям удалось вычислить, как и куда исчез 44-летний мужчина.

22 мая в полицию пришел брат «потеряшки». Он рассказал, что родственник несколько дней не выходит на связь и не появляется дома. Причем раньше он так резко никогда не исчезал. Следователи, опросив друзей и родных, дело «пахнет» убийством. Поэтому к расследованию подключились наиболее опытные следователи-криминалисты аппарата ведомства.

- Выяснилось, что полгода назад мужчина расстался с местной женщиной. Но, видимо, продолжал любить ее и периодически наведывался с просьбами вернуться. Вот только у женщины за это время появился новый сожитель. Именно между ними и вспыхнул конфликт, - рассказывают «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СК по региону. – 11 мая мужчина вновь заявился к любимой, причем был сильно пьян. Сожитель, завидев соперника на пороге дома, с кулаками вывел его на улицу. Там избил его еще сильнее, а потом и вовсе задушил в порыве гнева. Тело убитого он впоследствии вывез в лесополосу Среднеахтубинского района и закопал.

Как добавляют в следственном управлении, задержанный уже во всем сознался и показал место, где закопал мужчину.

- Сейчас решается вопрос об избрании в отношении фигуранта преступления меры пресечения в виде заключения под стражу. Ведется расследование, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU