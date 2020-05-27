2020-05-27T11:37:40+03:00
Общество

Депутаты Волгограда выделили участок под новую школу в поселке Кирпичный

А часть зеленой зоны у Тракторного завода отдали под бизнес-застройку
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Советском районе Волгограда построят еще одну новую школу. На этот раз – в поселке Кирпичный. И первый шаг к этому уже сделан – депутаты Волгоградской гордумы выделили под строительство земельный участок.

Очередное заседание городской думы, как и все в последние два месяца, проходило в дистанционном формате метолом заочного голосования. Но это не помешало депутатам единогласно поддержать сразу несколько проектов решений, связанных с коррективами Карты градостроительного зонирования. В частности, народные избранники изменили назначение земельного участка в Советском районе. Речь идет о части участка поселка Кирпичный и прилегающего к нему пустыря.

- Документ разработан в целях развития территории - известная компания-застройщик планирует возвести на этом участке общеобразовательную школу, - добавляют в пресс-службе гордумы.

Также депутаты единогласно перевели часть парковой зоны у Тракторного завода (участок на проспекте Ленина у строения №140-б – у памятника «Народному ополчению») в общественно-деловую. А значит, скоро на теперь уже бывшей зеленой зоне построят очередное здание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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