Ведущая «Ревизорро» приехала в Волгоград в период карантина и закрытых кафе

27 Май 2020 2020-05-27T11:35:56+03:00

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Новая ведущая программы «Ревизорро» Ксения Милас не перестает удивлять своими неординарными поступками – в период пандемии из-за коронавируса она вдруг прилетела из Москвы в Волгоград. На своей страничке девушка опубликовала фотографии на фоне «Родины матери», а потом еще поделилась в сториз кусочками видео со своей прогулки по Мамаеву кургану.

Что делает «Ревизорро» в Волгограде? Уж точно не проверяет, как в кафе и ресторанах соблюдают санитарные нормы и правила, ведь все они сейчас закрыты из-за карантина.

«…можно смело выдохнуть», - этими словами начинается ее подпись под фото на фоне Волгограда с высоты Мамаева кургана.

Вероятнее всего, девушка приехала в наш город-герой именно с этой целью – отдохнуть между съемками. Не самое лучшее время, но Ксения никогда не ищет легких путей. Достаточно вспомнить, как она ушла из проекта «Пацанки» хлопнув дверью за шаг до финала.

«Я (вам на зло и зависть) продолжаю дальше: совершенствоваться, познавать новые места, прибывать в поиске интересных людей и наслаждаться тем, что с каждым днем мне преподносит эта завораживающая и чертовски захватывающая жизнь», - так отвечает Ксения всем своим воздыхателям и злопыхателям на своей страничке в Инстаграме.

Остается другой вопрос - накажут ли Милас за ее "путешествия". Ведь девушка приехала в Волгоград на машине (о чем лихо рассказывала и показывала в Инстаграме) и сразу пошла гулять по городу. Напомним, что постановление губернатора региона обязывает всех приезжих изолироваться на 14 дней, а лишь потом выходить на прогулки, да и то с разрешением или специальным уведомлением. Иначе - штраф. Исключения для представителей СМИ есть, но лишь для тех, кто приезжает в Волгоградскую область освещать вопросы борьбы с коронавирусом.

official_milas Ксения Милас - новый "Ревизорро" - в период пандемии приехала в Волгоград

ИСТОЧНИК KP.RU