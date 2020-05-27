2020-05-27T10:21:58+03:00
Общество

Депутат Никуйко покинул гордуму Волгограда

Коллеги приняли решение о досрочном прекращении полномочий Дмитрия Никуйко
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Дмитрий Никуйко. Фото ЕРДмитрий Никуйко. Фото ЕР
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В городской Думе Волгограда стало одним депутатом меньше. Правда, ненадолго. Накануне парламентарии проголосовали за досрочное прекращение полномочий своего коллеги Дмитрия Никуйко. Решили вопрос в формате заочного голосования. Депутат-единоросс сам решил оставить политическую карьеру и написал заявление. Он готовится стать чиновником. Теперь уже экс-депутат был выдвиженцем «ЕР», кто займет его место решит политсовет партии.

- Дмитрий Никуйко входил в состав двух комитетов - являлся заместителем председателя комитета по дорожному хозяйству и был членом комитета по бюджету и налогам, - сообщили в гордуме.

Дорожным хозяйством займется он и в будущем. Опыт имеется. Дмитрий Никуйко до недавнего времени был также директором ООО «Дорожное ремонтно-строительное управление Тракторозаводского района». Но в марте этого года передал полномочия отцу, который также является владельцем этой компании и ООО «РСУ Тзр». Обе фирмы занимаются строительством и ремонтом дорог и не раз выигрывали контракты в Волгограде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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