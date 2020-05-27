В Волгограде таксисту дали два года условно за обман пассажира при оплате

27 Май 2020 2020-05-27T10:04:20+03:00

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Условный срок получил волгоградский таксист за мошенничество в отношении клиента. История случилась в конце 2019 года: пассажир воспользовался услугой перевозчика, а деньги забыл дома. Водитель не отпустил мужчину без оплаты и в качестве залога потребовал телефон «Maxvi C 22», внутри которого осталась симка. Оставалось только дождаться звонка и расчета, однако таксист решил украсть деньги клиента через «мобильный банк». Конечно, сумма небольшая – 4 тысячи, однако случай вышел неприятный. Обманутый волгоградец решил судиться.

- Подсудимый Кукавский свою вину признал частично, указав, что операция по переводу денежных средств потерпевшего на свой счёт была произведена им в целях обеспечения оплаты оказанных им услуг по частному извозу, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Тракторозаводского районного суда.

Таксист получил два года условно и 10-тысячный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU