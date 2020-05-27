2020-05-27T09:01:55+03:00
Происшествия

Камышанка отдала 2,2 миллиона за свободу попавшегося на наркотиках сына

Жительницу Волгоградской области на большие деньги развел мошенник
Юлия Данильченко
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Полицейские Камышинского района поймали 42-летнего мошенника, который зарабатывал миллионы на несчастье одних и корыстных желаниях других. Так, одна из жительниц Камышина отдала аферисту 2,2 миллиона рублей – такую сумму потребовал обманщик за свободу ее сына, попавшегося на торговле наркотиков. Конечно, обещания своего не выполнил, парень попал под уголовному статью, а потерпевшая пошла в дежурную часть.

Стражи порядка нашли еще несколько жертв преступника. Такая же убитая горем мама пыталась вызволить сына из тюрьмы за 200 тысяч. Еще 250 тысяч мужчина заработал на обещании мошенника смягчить наказание для ее родственника. Попался на уловку афериста местный бизнесмен: он одолжил 380 тысяч подозреваемому, а на отказ вернуть деньги получил угрозы.

На мужчину завели уголовное дело, сейчас он находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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