2020-05-27T08:21:49+03:00
Общество

В Волгограде патрули поймали за руку 281 нарушителя

Межведомственные рейды по контролю правил перемещения и масочного режима продолжаются в Волгоградской области
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Чтобы проехать в автобусе без штрафа, придется надеть маску и перчатки.Чтобы проехать в автобусе без штрафа, придется надеть маску и перчатки.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Для выхода из дома у жителей Волгоградской области к концу мая есть пятнадцать причин. Многие позволяют свободно перемещаться по городу, но только в перчатке и масках. Но если прикрыть лицо большинство не забывает, то за голые руки волгоградцы получают немало штрафов. Патрули из чиновников и правоохранителей ходят в рейды по городам и поселкам, встречают на выходе из автобуса и в магазинах. Итог: только в минувший вторник сотрудники разных ведомств составили 281 протокол на нарушителей карантинного режима и правил перемещения в период самоизоляции.

Как отмечают в оперштабе, патрульные группы составляют протоколы по статье 20.6.1 КоАП РФ. Штраф для простого волгоградца варьируется от 1 до 30 тысяч рублей, для руководителя торговой точки, который не обеспечил безопасность сотрудников и клиентов сумма выше. Решение выносит суд.

Так что, выходя из дома не забывайте заполнить уведомление, захватите паспорт, маску и перчатки. По сравнению с первыми днями масочно-перчаточного режима число протоколов снизилось в полтора раза, но только на выходе из одного автобуса патруль зачастую ловит более пяти человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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