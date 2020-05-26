В Волгограде на завершение самых проблемных долгостроев дадут один миллиард рублей

26 Май 2020 2020-05-26T19:39:03+03:00

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Чтобы подписать это соглашение чиновникам пришлось серьезно потрудиться. Необходимо было доказать, что других способов решить проблему дольщиков, ожидающих по много лет завершения строительства своих квартир, попросту нет. Региональный фонд защиты дольщиков сумел это сделать. И это договор Волгоградской области оченьь нужен. Ведь он позволит на условиях софинансирования завершить долгострои в ЖК «Адмиралтейский» в Красноармейском районе, ЖК «Династия» в Ворошиловском районе и двух домов в ЖК «Парк Европейский». Никакими посулами найти новых застройщиков на них до этого не удалось.

Область выделит 200 миллионов рублей (23 процента), а федеральный фонд порядка 800 миллионов (77 процентов). Затем на эти деньги будет объявлен конкурс на завершение долгостроев. Порядка 700 дольщиков смогут наконец-то въехать в такие долгожданные квадратные метры. Правда, точные сроки пока не называются. Но затягивать с этим чиновники тоже вряд ли намерены.

- Дольщиков не бросили один на один с бедой, - говорит Светлана Казачонок, заслуженный юрист РФ, член Общественной палаты Волгоградской области. - Шаг за шагом, год за годом, один вариант за другим регион поступательно добивался решения проблемы. Поиск инвесторов, создание нового закона, юридическая поддержка дольщиков – что только не было испробовано. Ввиду сегодняшних объективных экономических сложностей власти могли бы отложить до лучших времен. Но это значило бы еще раз обмануть уже обманутых дольщиков. Волевое решение региональных властей можно только приветствовать.

ИСТОЧНИК KP.RU