Волгоградца, сбившего пристава на своем «Мерседесе», отправили в колонию

26 Май 2020 2020-05-26T16:41:11+03:00

Мужчина не смог оспорить приговор и все-таки сядет за решетку на два года

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26-летний волгоградец Александр Оглы думал, что ему все сойдет с рук, когда форсил на своем «Мерседес Бенц S500», нарушая правила дорожного движения и зарабатывая все новые и новые штрафы. А, когда оказалось, что за накопившиеся долги отнимут иномарку, он еще и пристава переехал. Теперь отправится в колонию, где у него будет время все переоценить.

Этого молодого человека признали виновным в применении насилия к стражу порядка. Случилось это 26 января 2018-го. К волгоградцу пристав пришел описывать «Мерседес» за долги. А тот набросился на правоохранителя с кулаками, а потом и вовсе сел в машину, закрылся внутри и нажал на газ. Пристав попытался преградить путь беглецу, но водитель сбил его и уехал.

Как установили в суде, пристав получил от удара закрытую черепно-мозговую травму и травматический отек коленного сустава. Парень стал оправдываться, мол, сделал это не специально а случайно. Но судья был непреклонен – и райсуд Краснооктябрьского района назначил ему наказание в виде двух лет колонии общего режима.

- Подсудимый посчитал, что приговор слишком суровый и обжаловал его в апелляционной инстанции. Но волгоградский областной суд, изучив материалы уголовного дела, оставил приговор суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения, - отмечают в пресс-службе суда.

ИСТОЧНИК KP.RU