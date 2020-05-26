2020-05-26T16:19:27+03:00
Общество

В Советском районе Волгограда появится крытая ярмарка с фудкортом

Новую торговую площадку откроют в микрорайоне Тулака
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Макет будущей ярмарки на Тулака. Фото администрации Волгограда.Макет будущей ярмарки на Тулака. Фото администрации Волгограда.
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В Волгограде современные ярмарки почти заменили уличные рынки. Вот еще одна удобная крытая ярмарка появится в Советском районе. Ее уже начали строить на пересечении улиц Базисной и Авиаторской (в микрорайоне Тулака).

- Площадь этого торгового объекта будет 1,5 тысяч квадратных метров. Здесь будет более ста мест для торговли. Рядом сделают удобную парковку на 150 машиномест для посетителей, приведут в порядок территорию вокруг, - рассказывают в администрации Волгограда.

Сейчас рабочие уже заливают бетонное основание под будущие торговые ряды. Проводят сюда коммуникации.

- Преимущество будут отдавать местной продукции – от волгоградских фермеров, дачников и товаропроизводителей. На ярмарке будет ветлаборатория, туалеты, площадка для сбора мусора. И все это под крышей, - отмечают в мэрии.

А еще обещают, что на этой же площадке будет выделено место под фудкорд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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