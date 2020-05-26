2020-05-26T15:09:35+03:00
Общество

В Волгограде 29 мая и 1 июня запретят продавать алкоголь

Запрет на спиртное в Волгоградской области 29 мая и 1 июня 2020 года будет реальным, а праздник - виртуальным
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Спиртное на два дня окажется под запретом.Спиртное на два дня окажется под запретом.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В 2020 году праздник «последнего звонка» для выпускников школ в Волгограде непременно состоится. Но из-за угрозы коронавируса и действующего режима самоизоляции пройдет он в виртуальном формате и не в привычный день, а позже. Зато запрет на продажу алкоголя для жителей Волгоградской области будет вполне реальным и 29 мая, и 1 июня 2020 года - в День защиты детей. В магазинах в эти два дня будет полный запрет на продажу спиртного с самого утра и до закрытия.

Как сообщает «Волгоград», сухой закон в регионе в соответствии с законом Волгоградской области № 17-ОД от 15.03.2019 действует во все «детские праздники» - последний звонок – 25 мая, День защиты детей – 1 июня, День знаний – 1 сентября, и даже в День молодежи – 27 июня.

- Согласно приказу департамента по образованию дата последнего звонка в 9 и 11 (12) классах на территории Волгограда - 29 мая 2020 года, - сообщили в мэрии.

В этот же день - 29 мая 2020 - будут отмечать последний звонок и на всей территории Волгоградской области. Тем временем в алкомаркетах и торговых сетях уже появились предупреждения о грядущем запрете на продажу алкоголя. Обычно исключение в эти дни делали для кафе, ресторанов и прочих заведений общепита. Но сейчас и они не работают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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