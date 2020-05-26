2020-05-26T15:01:43+03:00
Общество

В Волгограде для предпринимателей организовали раздачу бесплатных защитных масок

В Волгограде, в честь Дня российского предпринимательства, центр «Мой бизнес» Волгоградской области, 26 мая 2020 года организовал акцию "Победим CОVID-19 вместе", которая заключалась в раздаче бесплатных защитных многоразовых масок предпринимателям
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Фото: ВО ГАУ «Мой бизнес» .Фото: ВО ГАУ «Мой бизнес» .
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В одном из торговых центров, а также в региональном офисе по обслуживанию юридических лиц одного из крупнейших банков страны была организована акция по раздаче бесплатных масок. Центр передал защитные маски Волгоградским предпринимателям, которые приходили в промежутке с 11.00 до 14.00 по волгоградскому времени.

Отметим, 26 мая 2020 года, в День российского предпринимательства стартует главная бизнес-активность Волгоградского региона – Неделя предпринимательства – серия онлайн-событий для действующих предпринимателей и тех, кто планирует открыть свое дело.

Тематика вебинаров и мастер-классов охватывает актуальные вопросы развития бизнеса, в том числе в кризисных условиях, повышения эффективности деятельности социальных предпринимателей, поиска новых возможностей в агробизнесе, совершенствования предпринимательских навыков руководителей компаний. График мероприятий размещен на портале центра «Мой бизнес» Волгоградской области в разделе «Календарь мероприятий».

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