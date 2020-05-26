Волгоградские бомбардировщики отработали дозаправку на высоте пять километров

26 Май 2020 2020-05-26T14:46:48+03:00

Этот сложный элемент экипажи провели еще и в условиях густой облачности.

Летчики подходили к заправщику на скорости почти 600 километров в час

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Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М авиаполка Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, отрабатывали дозаправку на большой высоте и на высокой скорости. Ко всему прочему сложный элемент летной подготовки прошел в условиях густой облачности.

- Дозаправка авиатехники с самолета топливозаправщика Ил-78 является сложнейшим элементом летной подготовки, который периодически выполняется с целью тренировки экипажа, - отмечают в ведомстве.

Надо сказать, все прошло успешно. Об этом сообщили "Комсомолке" в Министерстве обороны.

- Летчики подходили к танкеру-заправщику Ил-78 на высоте около пяти тысяч метров, стыковка проводилась на скорости около 600 километров в час. Процесс заправки проводился на расстоянии менее 20 метров от воздушного танкера в условиях густой облачности. В тренировочных мероприятиях участвовало около 10 летных экипажей, которые выполняли задания днем и ночью, одиночно и в составе пары, - уточнили в Минобороны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/781304" frameborder="0"></iframe> Бомбардировщики Су-24М отработали дозаправку в воздухе.Процесс заправки проводился на расстоянии менее 20 метров от воздушного танкера в условиях густой облачности. Все элементы осуществлялись на высотах от 4,5 тысяч метров до 6 тысяч метров со скоростью воздушных судов около 600 км/ч.

ИСТОЧНИК KP.RU