Волгоградские бомбардировщики отработали дозаправку на высоте пять километров
Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М авиаполка Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, отрабатывали дозаправку на большой высоте и на высокой скорости. Ко всему прочему сложный элемент летной подготовки прошел в условиях густой облачности.
- Дозаправка авиатехники с самолета топливозаправщика Ил-78 является сложнейшим элементом летной подготовки, который периодически выполняется с целью тренировки экипажа, - отмечают в ведомстве.
Надо сказать, все прошло успешно. Об этом сообщили "Комсомолке" в Министерстве обороны.
- Летчики подходили к танкеру-заправщику Ил-78 на высоте около пяти тысяч метров, стыковка проводилась на скорости около 600 километров в час. Процесс заправки проводился на расстоянии менее 20 метров от воздушного танкера в условиях густой облачности. В тренировочных мероприятиях участвовало около 10 летных экипажей, которые выполняли задания днем и ночью, одиночно и в составе пары, - уточнили в Минобороны.
Бомбардировщики Су-24М отработали дозаправку в воздухе.Процесс заправки проводился на расстоянии менее 20 метров от воздушного танкера в условиях густой облачности. Все элементы осуществлялись на высотах от 4,5 тысяч метров до 6 тысяч метров со скоростью воздушных судов около 600 км/ч.
ИСТОЧНИК KP.RU