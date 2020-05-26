2020-05-26T14:11:46+03:00
Общество

В Волгограде управкомпания заплатит 125 тысяч штрафа за дырявую крышу

УК Жилищный Стандарт спустя рукава обслуживала дома Кировского района
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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За халтуру коммунальщиков наказали рублем.За халтуру коммунальщиков наказали рублем.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Еще одной управляющей компании Волгограда выписали 125 тысяч рублей штрафа за дырявые крыши, трещины на фасадах и грязь. На этот раз региональный госжилнадзор составил протокол за нарушение лицензионных требований на ООО «УК Жилищный Стандарт». Эта управкомпания спустя рукава обслуживала дома в Кировском районе. Жалобы поступили от жильцов с улицы Быстрова, 76 и 84А, а также поселка Саши Чекалина, 36, 37 и 43.

Как рассказали «КП-Волгоград» в госжилнадзоре, проверка показала, что УК допустила многочисленные нарушения в работе. Так, в кровле дома в поселке Саши Чекалина, 36, были сквозные дыры. Текла крыша и в соседнем доме №37. Кроме того, фасад и стены подъезда пошли трещинами, отопление не работает, да и в целом состояние инженерных коммуникаций оставляет желать лучшего. Еще в одном доме поселка руки у коммунальщиков не дошли до фасада и входных дверей. На улице Быстрова проверяющие отметили грязь в подъездах и во дворах. А в доме №84 также были проблемы с освещением и отоплением.

Правда, коммунальщики еще могут оспорить этот штраф в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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