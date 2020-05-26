2020-05-26T13:03:10+03:00
Происшествия

В Волгограде начальника отдела жилинспекции поймали на «откатах» от УК

Суд приговорил его к штрафу, прокуратура намерена обжаловать столь мягкий вердикт
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Волгограде на скамье подсудимых оказался бывший начальник инспекционного отдела управления «Жилищная инспекция Волгограда» городской администрации. Его поймали на взятках. Но он смог отделаться в суде лишь штрафом.

Как рассказывают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре, этот экс-начальник с декабря по август 2018 года ежемесячно получал откаты через посредников от руководства управляющих компаний. За эти деньги он закрывал глаза на нарушения и аннулировал админпротоколы, которые составляли на УК его подчиненные.

- Общий размер незаконно полученных обвиняемым денежных средств превысил 100 тысяч рублей, - констатируют в прокуратуре.

На начальника завели уголовное дело по двум статьям – «получение взятки за незаконное бездействие» и «мелкое взяточничество». Обвинитель настаивал, чтобы взяточника отправили в колонию общего режима на 3,2 года. Но Центральный райсуд, где рассматривали это дело, решил строго не наказывать провинившегося и приговорил его к штрафу в размере 700 тысяч рублей. Ну и еще лишил его права занимать должности в течение 2 лет.

Прокуратура такой вердикт посчитала чересчур мягким

- Как только приговор суда поступит в прокуратуру, будет рассмотрен вопрос о его обжаловании, - говорят в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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