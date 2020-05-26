В 2020 году жители Волгоградской области в магазинах оставили 127 миллиардов

26 Май 2020 2020-05-26T12:42:07+03:00

Из них 61 миллиард волгоградцы потратили на напитки и табак

Изменить размер текста: A A

Волгоградская область вот уже два месяца находится в самоизоляции из-за риска распространения коронавируса. Но пандемия пандемией, а кушать хочется всегда. Несмотря на непростую ситуацию, волгоградцы не стали меньше тратить на еду и другие необходимые товары. Играет роль и рост цен. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградстата, с января по апрель 2020 года жители региона оставили в магазинах 126,9 миллиардов рублей (96,6% к январю-апрелю 2019 года).

- Пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий было реализовано на 61,3 миллиард рублей (98,8% к соответствующему периоду 2019-го), непродовольственных товаров было продано на 65,6 миллиардов (94,5%), – прокомментировали в ведомстве.

Больше всего зарабатывают гипермаркеты (55%), на втором месте идут небольшие магазины (38%), меньше всего деньги тратят на рынках и ярмарках (всего 6 %).

ИСТОЧНИК KP.RU