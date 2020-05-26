2020-05-26T11:20:06+03:00
Общество

Ученые предрекли жару и засуху в Волгоградской области летом 2020-го

В июне и июле в регионе будет очень жарко – выше 30 градусов
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Пожарные уже готовятся спасать людей и природу. Фото из архива КП.Пожарные уже готовятся спасать людей и природу. Фото из архива КП.
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Погода в Волгоградской области в этом году решила побить все рекорды: теплая и почти бесснежная зима, жаркий март, необычно холодный и дождливый май, а лето грозит стать одним из самых жарких. Такой неутешительный прогноз сделали специалисты научно-исследовательского центра мониторинга, прогнозирования и анализа чрезвычайных ситуаций ВНИИ ГОЧС. Они не исключают возникновение засухи на территории Волгоградской области, а также в Астраханской и Нижегородской.

- По данным Росгидромета летом 2020-го в ряде регионов России прогнозируется повышенная вероятность периодов с экстремально высокой температурой. Так, на южных рубежах страны столбик термометра будет подниматься выше +35 градусов. В связи с чем прогнозируется и рост числа природных пожаров, - отмечают сотрудники НИИ ГО ЧС.

Ученые также грозят Волгоградской области маловодьем.

- В условиях дефицита воды, вызванного небольшим количеством снега, ожидается, что водохранилища и ГЭС на маловодных реках перейдут на режим экономного расходования. Согласно Водному кодексу РФ, в этом случае в приоритете будут мероприятия по жизнеобеспечению населения, а также удовлетворение нужд сельского хозяйства, - гласит сообщение федерального центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Ученые предрекли жару и засуху в Волгоградской области летом 2020-го
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