Волгоградец подстрелил лося и бросил животное умирать

26 Май 2020 2020-05-26T11:01:07+03:00

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Председатель Городищенского общества охотников и рыболовов во время обхода территории обнаружил в поле раненного лося. Животное истекало кровью. К сожалению, ему уже ничем невозможно было помочь. Через пару часов после этого лось погиб. Волгоградец сообщил об этом в полицию. Ведь охота на этих животных запрещена, и тот, кто это сделал должен понести наказание.

Нашли горе-охотника довольно быстро. Полицейские Отдела МВД России по Городищенскому району уже есть задержали. «Убийцей» оказался 29-летний житель Волгограда.

В тот день мужчина отправился в Городищенский район на рыбалку. По пути он вдруг увидел лося и так ему захотелось такой трофей, что он достал ружье и выстрелил. Однако, стрелок он оказался не меткий. Он ранил животное. Лось смог убежать. Правда, недалеко.

- Оставшись без трофея, охотник-рыболов уехал. Ушерб, который он нанес животному миру, оценили в 240 тысяч рублей. Сейчас на него завели уголовное дело за «незаконную охоту». Грозит ему наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет. Орудие преступления изъято, - уточняют в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU