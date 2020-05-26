В Волгограде умер 16-й пациент с коронавирусом

26 Май 2020 2020-05-26T10:55:53+03:00

У волгоградских больниц очереди из скорых пока не стали нормой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Пошел третий месяц с первого ковидного пациента в регионе. Рост числа заболевших коронавирусом в Волгоградской области остается стабильным. На утро 26 мая 2020 года регион снова на 21-м месте по числу выявленных случаев за сутки. В Волгограде и области еще плюс 88 зараженных COVID-19. Общее число инфицированных достигло 2384 человека. Официально подтвердили и еще одну смерть. Число умерших пациентов с коронавирусом в Волгограде достигло 16 человек.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ИЦК, увеличилось за минувшие сутки и количество выздоровевших волгоградцев, у которых ранее обнаружили коронавирус. Выписали из больниц еще 24 ковидных пациента. Всего же излечились от новой инфекции 725 жителей Волгоградской области.

В ковидных госпиталях остаются еще более 1600 человек с подтвержденным диагнозом. Еще столько же пациентов с подозрением на COVID-19. У тысячи с лишним волгоградцев диагностировали осложнение в виде пневмонии.

В России к 26 мая уже больше 362 тысяч заболевших 3807 смертей и свыше 131 тысячи человек, переболевших и вылечившихся от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU