2020-05-26T10:47:10+03:00
Общество

В сквере у собора Александра Невского в Волгограде нашли уникальный артефакт

Строители откопали могильную плиту известного царицынского купца
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Могильный памятник пообещали отреставрировать и поставить у входа в часовню Урюпинской иконы Божией Матери. Фото с сайта Волгоградской епархии.Могильный памятник пообещали отреставрировать и поставить у входа в часовню Урюпинской иконы Божией Матери. Фото с сайта Волгоградской епархии.
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Удивительную находку обнаружили строители, которые сейчас обустраивают сквер возле строящегося в центре Волгограда собора Александра Невского. Они наткнулись на гранитную плиту. Это был могильный памятник. Надпись на нем гласила, что установлен он был известному царицынскому купцу Архипу Ивановичу Иванову (умер 10 ноября 1885 года). Известно, что этот купец был гласным (то есть депутатом) Царицынской Думы с 1871 года и основателем торгового дома «Архип Иванов и сыновья».

- У купца было три сына - Василий, Алексей и Степан. Последний входил в состав попечительской комиссии по постройке собора. Сам Архип Иванович, вероятно, был одним из последних захороненных на Скорбященском кладбище (ныне горсад и Комсомольский сквер). В советские годы многие надгробия разорили и пустили на строительные нужды. Тогда его и перетащили через дорогу и использовали, возможно, как фундамент какого-то строения, - предполагает волгоградский историк-краевед, кандидат философских наук Сергей Иванов.

Руководитель компании, которая строит сегодня Собор, пообещал, что этот артефакт отреставрируют и установят у входа в часовню Урюпинской иконы Божией Матери, как единственный уцелевший фрагмент старинного царицынского кладбища.

ИСТОЧНИК KP.RU

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