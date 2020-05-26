В Волгограде иномарка снесла фонарный столб: водитель в больнице

26 Май 2020 2020-05-26T10:12:17+03:00

Удар был такой, что бетонный столб рухнул на проезжую часть. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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То ли волгоградские водители разучились ездить за период самоизоляции, то ли так соскучились по скоростной езде, что сносят на своем пути даже столбы. За минувшие сутки, 25 мая, на волгоградских дорогах произошло сразу три ДТП с «участием» световых опор. Две из них произошли ночью в одно и тоже время – в 02.10. Только одна авария в Волгограде, вторая – в Урюпинске.

В Дзержинском районе Волгограда 23-летний водитель так разогнался на своей «Тойота Лайт Эйс», что напротив дома № 86 по улице Землячки не справился с управлением и на полном ходе врезался в фонарный столб. От удара фонарь рухнул на проезжую часть. Водитель остался жив, но травмы получил серьезные.

В это же время в Урюпинске в световую опору врезался 32-летний водитель на «ВАЗ-21154». Только сам виновник отделался синяками да ушибами, а вот его 19-летнюю пассажирку увезли на «скорой» в больницу.

А в Ленинском районе в тот же день на крепость столб проверил 32-летний мужчина на мотоцикле «Урал» (кстати, мотоцикл без номерных знаков).

- Двигаясь по улице Зои Космодемьянской в селе Царев, напротив дома №14 при повороте на улицу Набережную водитель не справился с управлением и совершил наезд на световую опору. В результате ДТП мотоциклист доставлен в больницу, - сообщают в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU