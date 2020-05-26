Оштрафовали еще 308 волгоградцев, гуляющих без масок и документов
308 административных протоколов составили на волгоградцев, которые забыли о режиме и его требованиях. Именно столько нарушителей поймали за минувшие сутки 25 мая. Такие данные приводят «КП-Волгоград» в оперативном штабе.
Людей на улицах Волгограда и области с каждым днем становится все больше. Соскучившись по прогулкам, они выходят на улицу часто забывая, что ограничения по коронавирусу в регионе еще не сняли. Режим самоизоляции продолжает действовать до 31 мая. Кроме того, с 20 мая в области введен масочный режим. Поэтому все, кто выходит из дома без разрешительных документов, или появляется в общественном месте без маски и перчаток, ждет штраф. Напомним, для граждан штраф составляет от 1 до 30 тысяч рублей.
Попадаются на нарушениях и предприниматели, которые игнорируют требования режима. Их тоже штрафуют, причем гораздо жестче – суммы штрафов варьируются от 30 до 50 тысяч рублей.
Для справки: штрафуют нарушителей по статье 20.6.1 КоАП РФ (часть 1) - «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации».
ИСТОЧНИК KP.RU