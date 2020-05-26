2020-05-26T09:48:20+03:00
Общество

Оштрафовали еще 308 волгоградцев, гуляющих без масок и документов

Люди расслабились и забыли, что ограничения по коронавирусу еще не сняли
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Режим самоизоляции в регионе, напомним, действует до 31 мая.Режим самоизоляции в регионе, напомним, действует до 31 мая.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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308 административных протоколов составили на волгоградцев, которые забыли о режиме и его требованиях. Именно столько нарушителей поймали за минувшие сутки 25 мая. Такие данные приводят «КП-Волгоград» в оперативном штабе.

Людей на улицах Волгограда и области с каждым днем становится все больше. Соскучившись по прогулкам, они выходят на улицу часто забывая, что ограничения по коронавирусу в регионе еще не сняли. Режим самоизоляции продолжает действовать до 31 мая. Кроме того, с 20 мая в области введен масочный режим. Поэтому все, кто выходит из дома без разрешительных документов, или появляется в общественном месте без маски и перчаток, ждет штраф. Напомним, для граждан штраф составляет от 1 до 30 тысяч рублей.

Попадаются на нарушениях и предприниматели, которые игнорируют требования режима. Их тоже штрафуют, причем гораздо жестче – суммы штрафов варьируются от 30 до 50 тысяч рублей.

Для справки: штрафуют нарушителей по статье 20.6.1 КоАП РФ (часть 1) - «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации».

ИСТОЧНИК KP.RU

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