На юге Волгограда водитель сбил 11-летнего велосипедиста и сбежал

26 Май 2020 2020-05-26T09:15:25+03:00

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Едва в Волгограде и области ослабили ограничения по коронавирусу, как число аварий на дорогах опять стало расти. За минувшие сутки в регионе зафиксировано 6 ДТП, в которых пострадали восемь человек. В их числе и 11-летний школьник. Мальчишку сбили, когда он на велосипеде пересекал проезжую часть.

Случилось это в Советском районе Волгограда примерно в три часа дня 25 мая. Юный велосипедист пересекал улицу Родниковую, причем был в 20-ти метрах от пешеходного перехода, но это не уберегло его.

- Неустановленный водитель, который мчался по улице в сторону Университетского проспекта, не смог вовремя затормозить перед юным велосипедистом и сбил его. Причем он не остался, чтобы помочь ребенку, а уехал с места ДТП. А школьника после этого увезли в больницу, - рассказывают в ГУ МВД по региону.

Попала под колеса и 29-летняя девушка. К слову, она переходила дорогу в положенном месте и на зеленый сигнал светофора. Но 34-летний волгоградец на «Киа Спортаж» при повороте с улицы Таращанцев на улицу Штеменко не уступил дорогу девушке. В итоге волгоградка с травмами теперь в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU