В Волжском директор завода «нагрел» администрацию на 24 миллиона рублей

26 Май 2020 2020-05-26T09:02:48+03:00

Бизнесмен шесть лет обманывал чиновников. Правоохранители задержали директора и двух его сообщниц. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Сотрудники волгоградского ОЭБиПК вместе с коллегами из регионального УФСБ раскрыли преступную схему, которую закрутил владелец одного из крупных промышленных предприятий, чтобы не платить арендную плату. Как выяснилось, бизнесмен в общей сложности не доплатил в бюджет почти 24 миллиона рублей.

- Чтобы не платить по счетам, владелец предприятия якобы сдавал в аренду промышленные площади по заниженным расценкам - в десятки раз ниже тех, которые он должен был уплачивать по договору с городской администрацией. При этом работа в цехах на арендованном оборудовании кипела, прибыль шла, и арендаторы платили подозреваемому достаточно денег, чтобы покрывать все расходы, - поясняют в ГУ МВД по региону.

По такой схеме владелец предприятия работал с 2014 года. Сейчас на коммерсанта завели уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Расследованием дела занимается следственное управление УМВД России по городу Волжскому.

- По местам жительства и в офисах фигурантов проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты документы, цифровые носители информации, подтверждающие причастность к совершению преступления. Собственник предприятия, а также две его знакомые, возглавляющие подконтрольные организации, задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, - добавляют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU