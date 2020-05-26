2020-05-26T06:58:20+03:00
Коронавирус Covid-19

В Волгограде назначили ответственных за проверку детских площадок - это чиновники

В рейды выйдут сотрудники комитета образования, науки и молодежной политики
Екатерина МАЛИНИНА
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Рейды проходят каждый день.Рейды проходят каждый день.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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В Волгограде до конца месяца действует режим самоизоляции. Соблюдать его необходимо и обычным гражданам и коммерческим организациям. Многим разрешили работу и прогулки только при условии выполнения всех требований. Но подобные послабления волгоградцы восприняли как отмену всех правил. А это не так. По-прежнему нельзя гулять с детьми на детских площадках, устраивать посиделки у подъездов.

Видимо, поэтому администрация дополнила постановление губернатора №312 от 17 мая 2020 года, которое прописывает, кто может контролировать особый режим и кто за какую сферу отвечает при рейдовых мероприятиях. Например, на комитет тарифного регулирования и на комитет по туризму возложили ответственность за проверки турбаз и гостиниц, МФЦ. А вот детские площадки, которые вызывают столько споров среди ответственных лиц, теперь будет отвечать комитет образования, науки и молодежной политики. За спортивные площадки – комитет по физической культуре и спорту. То есть в ближайшее время не исключены рейды именно по этим объектам. Мамочкам стоит хорошо подумать прежде, чем отпускать чадо на горку или качели. Можно нарваться на штраф.

В обновленном постановлении более четко и детально распределили сферы для проверок. Видимо, рассчитывают на их эффективность.

Напомним, в Волгоградской области 2296 человек заразились COVID-19. И уровень заболеваемости остается высоким.

ИСТОЧНИК KP.RU

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