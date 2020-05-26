Коронавирус в Волгограде, последние новости на 26 мая: в Кировском РУВД вспышка COVID-19

26 Май 2020 2020-05-25T22:54:54+03:00

Тесты на антитела можно сдать уже в двух клиниках.

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 26 мая 2020 года, самые важные события

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Поначалу коронавирус казался многим мифом, какой-то придуманной бедой. Но сейчас почти не осталось сомневающихся в серьезности ситуации. Каждый день в Волгоградской области заражаются COVID-19 десятки человек Он не щадит ни молодых, ни старых. За сутки в регионе опасный диагноз поставили 89 волгоградцам. Чуть меньше, чем в предыдущие дни, но все равно много. Общее число заразившихся достигло 2296 человек. Мы собрали последние новости о распространении коронавирусной инфекции в Волгоградской области на 26 мая 2020 года.

На этот раз больше всего заболевших в Волгограде - 26 человек. На второе место попала Михайловка – там сразу девять новых пациентов. В Волжском, Николаевском, Светлоярском, Урюпинском районах по семь заразившихся. Большая часть новых случаев с неизвестным происхождением, то есть волгоградцы не знают, где могли подхватить эту заразу.

В серьезной ситуации оказались маленькие пациенты детской онкологии в больнице Фишера в Волжском. Там зафиксирована вспышка коронавируса. Теперь идет проверка. Решается вопрос, что делать в такой ситуации. Ведь у таких деток иммунитет очень слабый.

Кстати, определили, откуда попал коронавирус в Жирновский психинтернат. Его занес сотрудник. Хотя все проходили тестирование. Но как пояснили в администрации, в первые дни болезни тест может и не показать наличие вируса.

Вспышку COVID-19 нашли в Кировском РУВД. Там заболели участковые, которые проверяли карантин у самоизолировавшихся. Существует большая вероятность, что их коллеги также могли заразиться. Подтвердился диагноз коронавирус у участковых из Котельниковского района. Там сразу два села оказалось в изоляции из-за большого количества ковидных пациентов.

По слухам, болезнь туда мог привезти гость из республики Дагестан, где сейчас очень серьезная вспышка опасной инфекции. Чтобы снизить риск заражения от граждан республики губернатор Волгоградской области рекомендовал жителям этого кавказского региона отказаться от поездок в нашу область. Прямого запрета нет. На восьми постах, которые организованы на въездах в наш регион, их не развернут, но запишут все данные, чтобы проследить, как те соблюдают обязательный 14-дневный карантин.

Кстати, в Волгоградской области уже два медицинских учреждения делает тесты на антитела. В Москве эта процедура бесплатна. У нас ее освоили только частные лаборатории ВДЦ и Инвитро. Так что желающим придется раскошелиться. Узнать, есть ли в организме антитела к COVID-19, за счет государства можно будет только в июне.

На этой неделе сразу же несколько десятков бизнесменов получило надежду на спасение своего дела. Открылись отделы во многих ТЦ. Правда, все магазины обязаны соблюдать жесткие правила: маски, обработка территории.

Администрация Волгоградской области тем временем объявила о новой поддержке федерального центра. Нам дали 676 миллионов рублей. Это дотация, компенсирующая снижение доходов регионального бюджета в связи с пандемией. Правда, соседи получили на порядок больше. Ростов – 1,7 миллиарда рублей, Краснодар – 6,8 миллиарда, даже Астрахани досталось 2, 3 миллиарда.

ИСТОЧНИК KP.RU