На севере Волгограде снесут незаконные гаражи

25 Май 2020 2020-05-25T18:33:18+03:00

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Чиновники одни из тех, кто продолжает работать в эпидемию коронавируса. Они решают текущие вопросы: благоустройство. Например, проблему незаконных построек. Их в Волгограде много. И к ним относятся не только киоски, но и гаражи, которые в свое время ставили в каждом дворе. На этот раз демонтаж коснулся гаражей во дворе по улице Прибалтийская, 19а в Краснооктябрьском районе. Администрация выпустила постановление, в котором распорядилась снести 17 гаражей, а также бетонные блоки и столбики, которыми ограждали въезд.

Как обычно бывает в таких случаях, демонтаж владельцы гаражей должны сделать за свой счет. Если в ближайшее время этого не сделают, то администрация сама пригонит технику и уберет железные коробки. Счет потом предъявят владельцам.

Что будет вместо гаражей, пока неизвестно. Возможно, построят магазин, или к радости местных жителей обустроят спортивную или детскую площадку.

ИСТОЧНИК KP.RU