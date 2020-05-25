В Волжском трамваи и дачные автобусы вернулись к обычному расписанию

25 Май 2020 2020-05-25T17:32:50+03:00

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В Волгограде с 25 мая 2020 добавили электричек, ранее пустили больше речных трамвайчиков для дачников на Культбазу, увеличилось число рейсов и регулярных межмуниципальных и пригородных автобусов и маршруток в Волгоградской области, в том числе автобусов №123 и №146 на направлении Волгоград - Волжский. А в Волжском уже половина муниципального транспорта вернулась к обычному расписанию – тому, что действовало до появления в регионе коронавируса и введения ограничений режима самоизоляции и спецмаршрутов. По привычному графику теперь ходят трамваи и дачные автобусы, а также городские автобусные маршруты, которые перевозят сотрудников химпредприятий.

Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации Волжского, с понедельника, 25 мая, переходят на обычный докоронавирусный график работы все семь городских трамвайных маршрутов. Трамваи № 1, 2, 2а, 3, 4, 4а и 7 в Волжском теперь ходят о привычному горожанам расписанию с интервалом от 10 до 15 минут.

А вот городские автобусы Волжского в ближайшую неделю пока продолжат ходить по расписанию спецмаршрутов. Расписание движения автобусов и трамваев на сайте.

Обновленное расписание автобусов и маршруток на регулярных маршрутах Волгоградской области с 22 по 31 мая 2020 (скачать расписание)

ИСТОЧНИК KP.RU