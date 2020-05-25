В Волгограде накрыли цех, где в полной антисанитарии коптили и вялили рыбу
Вот так покупаешь в волгоградском магазине копченую рыбку, на вид свежую и пахучую, а ее оказывается коптили немытыми руками в каком-то полузаброшенном цеху в условиях полной антисанитарии. Да, и это наша реальность. Именно такой подпольный цех сегодня, 25 мая, накрыли в Кировском районе Волгограда
Владельца этого подпольного бизнеса уже задержали.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Рыба валялась едва не на полу цеха.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
При обыске в цеху, а также в 17 магазинах (куда поставляли отсюда свою продукцию) изъяли 26 тонн свежезамороженной рыбы и три тонны рыбной продукции. Следователи УМВД по Волгограду уже завели уголовное дело по статье 171.1 часть УК РФ.
Покупал бизнесмен рыбу у браконьеров, а готовую потом развозил по магазинам.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
В Волгограде полиция накрыла подпольный цех, где в полносй антисанитарии коптили рыбу.
ИСТОЧНИК KP.RU