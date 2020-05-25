2020-05-25T16:23:26+03:00
Коронавирус Covid-19

В Волгограде уже две клиники делают анализ на антитела к коронавирусу

Правда, обе лаборатории – коммерческие, и за анализ придется заплатить
Екатерина СИМОХИНА
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Кровь на антитела возьмут из вены.Кровь на антитела возьмут из вены.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Москве всему населению поголовно сейчас делают анализ на антитела к коронавирусу – он покажет тех, кто переболел бессимптомно, или кому врачи ошибочно поставили диагноз ОРВИ, хотя человек перенес Covid-19. Многие волгоградцы тоже хотели бы его сдать, так как уверяют, что переболели коронавирусом еще зимой, до того, как в мире объявили пандемию. Сейчас у всех появился шанс развеять сомнения, правда в Волгограде пока такой анализ делают только частные клиники – Инвитро и ВДЦ. И, соответственно, за деньги. Государственные начнут бесплатно - по полису - тестировать население в лучшем случае в первой декаде июня. Об этом еще раз на брифинге заявил замглавы облздрава Волгоградской области Николай Алимов.

Мы уже писали, как сдать анализ на антитела к коронавирусу в Инвитро. Клининка ВДЦ тоже начала делать такое теститрование с 21 мая. Кровь на антитела берут из вены в филиалах клиники в Дзержинском, Красноармейском районах Волгограда, в Волжском и Камышине. Никакой подготовки не требуется, единственное, просят приходить только здоровых. С температурой, насморком или кашлем у вас анализ не возьмут. Готовы результаты будут на этой же неделе. Те, кто сдаст кровь в любой день с понедельника по пятницу, уже в воскресенье на этой же неделе узнают, есть ли у них антитела к Covid-19. В этой клинике сдать анализ можно за 820 рублей.

А тест на Covid-19 делают платно всем желающим в клиниках "Диалайн" и "РЖД". Он покажет, заражены ли вы коронавирусом прямо сейчас.

ИСТОЧНИК KP.RU

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