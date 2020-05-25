Волгоградский пристав списал 35 тысяч со счета тезки должника

25 Май 2020 2020-05-25T15:57:47+03:00

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Судебные пристав уже давно работают по очень удобной схеме: есть долг – арестуют счета и спишут нужную сумму. Вот только иногда этот эффективный метод дает сбой. Так случилось с жителей города Горький, у которого в одно прекрасное утро исчезли 35 тысяч рублей. Оказалось, пристав «перепутал» должников, у которых полностью совпадали ФИО и даты рождения.

- Судебным приставом-исполнителем были возвращены средства законному владельцу расчетных счетов – не должнику по исполнительному производству. Однако, в тот же день они вновь были списаны, в счет погашения задолженности по исполнительным производствам, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Тракторозаводского районного суда Волгограда

Средства "должнику" так и не вернули, но суд встал на его сторону и обязал пристава-исполнителя исправить ошибку в ближайшее время. Решение в силу не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU