2020-05-25T15:11:37+03:00
Происшествия

Два года за две убитые косули: волгоградцев осудили за незаконную охоту

Мужчины застрелили животных, погрузили туши в багажник и скрылись
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Двух волгоградцев жестко наказали за незаконную охоту. Им присудили по два года лишения свободы, правда, условного срока. А потому что убили эти горе-охотники не какого-нибудь зайчика, а двух косулей (охота на них, кто не знает или забыл, запрещена).

Дело было 3 января 2020-го. Два друга - 64-летний Александр Ногин и 24-летний Дмитрий Никитин – решили устроить себе праздничное развлечение в виде охоты. Приехали на своей «Ниве» в лес, расположенный неподалеку от хутора Деминский Новоаннинского района Волгоградской области и стали искать жертву. На беду на их пути оказались две косули. Они погрузили туши в багажник и скрылись.

Следы кровавой расправы обнаружили местные лесники. Ущерб, который охотники нанесли Комитету природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, оценили в 80 тысяч рублей.

Нарушителей поймали, на Ногина и Никитина завели уголовное дело. В суде они свою вину полностью признали, и ходатайствовали о постановлении судом приговора без проведения судебного разбирательства, то есть в особом порядке судебного разбирательства. Райсуд и вынес вердикт – два года «условно». Но сторона обвинения посчитала приговор слишком мягким и попытались его оспорить.

- Волгоградский областной суд, изучив материалы уголовного дела, обсудив доводы, изложенные в апелляционном представлении, оставил приговор суда первой инстанции без изменения, - сообщают в пресс-службе облсуда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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