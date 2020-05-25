В Волгограде с 25 мая вернут еще четыре электрички

25 Май 2020 2020-05-25T14:19:24+03:00

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С каждым днем на дороги Волгоградской области выпускают все больше автобусов и маршруток. Расписание общественного транспорта обновляется практически каждую неделю, иногда и по несколько раз. Решили добавить работающим волгоградцам и несколько электричек. Как сообщили «КП-Волгоград» в ПривЖД, облкомдортранс принял решение о возвращении в расписание с 25 мая 2020 года еще двух пригородных поездов и двух городских электричек.

С понедельника, 25 мая в Волгограде по будним дням будут курсировать следующие поезда: электричка №6309 Тракторная Пасс. - Южная будет отправляться с северной конечной в 12.21 (прибытие на Южную в 13.55); электропоезд №6418 Шпалопропитка - Тракторная Пасс. пойдет от конечной в 15.48 и будет на Тракторной в 17.08.

На пригородных маршрутах добавят поезд на Арчеду. В расписании он будет ежедневно. С 25 мая поезд №6805 Волгоград-1 - Арчеда из областного центра будет отходить в 17.26 и прибывать в Арчеду в 20.21. А с 26 мая запустят и обратный поезд №6810 Арчеда - Волгоград-1. Он будет отправляться в 4.17, а на Волгоград-1 пассажиры приедут в 7.14.

Обновленное расписание автобусов и маршруток на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок с 22 по 31 мая 2020 (скачать расписание)

ИСТОЧНИК KP.RU