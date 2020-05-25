Коронавирус проник в волжскую больницу Фишера и в отделение детской онкологии

25 Май 2020 2020-05-25T13:57:31+03:00

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В больнице Фишера в Волжском на карантин из-за коронавируса закрыли сразу два отделения: отделение гнойной хирургии и гастроэнтерологическое. А на днях стало известно, что COVID-19 проник и в отделение детской онкологии. Плановые процедуры и операции экстренно переносят. Информацию подтвердил заместитель заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.

- Хирургию закрыли еще 19 мая. Там диагноз COVID-19 уже подтвержден у 32 человек, среди которых 24 пациента и 9 человек из медперсонала. К счастью, у всех болезнь протекает в легкой или бессимптомной форме. Всех изолировали, больных перевезли в госпиталь больницы №3 Волгограда. Также там очаг возник в отделении гастроэнтерологии. Там коронавирус подтвердили у 15-ти человек. Все мероприятия проведены по той же схеме, - пояснил Алимов.

А вот по отделению детской онкологии пока никаких данных не приводят. Как будут решать вопрос с и без того тяжелыми детками, еще решают.

- Да, там проводятся сейчас соответствующие мероприятия, сроки карантина пока еще не определены. Когда будут готовы результаты обследований, я сообщу более детальную информацию, - лишь ответил Николай Алимов.

ИСТОЧНИК KP.RU