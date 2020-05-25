2020-05-25T13:15:44+03:00
Общество

Коронавирус в Жирновский психинтернат занес сотрудник

Именно от обслуживающего персонала COVID-19 перешел на пациентов
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Всех сотрудников проверяли перед работой, но первый тест не показал коронавирус.Всех сотрудников проверяли перед работой, но первый тест не показал коронавирус.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Жирновский психо-неврологический интернат закрытого типа, расположенный в Волгоградской области, коронавирус занес один из сотрудников. В такому выводу пришли эксперты регионального Роспотребнадзора, которые проводили там эпидрасследование.

- Да, коронавирус занес сотрудник, хотя, как вы знаете, мы всех, кто работает в закрытых медучреждениях, перевели на вахтовый метод – они заходят на 14-дневные смены. И перед началом работы всех проверяем и тестируем. Но так бывает, что на начальной стадии заболевания – особенно в первые дни – коронавирус может не проявляться и даже тест его не покажет. Так и произошло в этом интернате, - поясняет заместитель председателя Волгоградского облздрава Николай Алимов.

На данный момент там ситуация, к счастью, стабилизировалась.

- 47 человек (в том числе и пациенты, и медперсонал) коронавирус протекает в легкой форме. Чачсть из них находятся в госпитале, который организован на базе Жирновской ЦРБ, часть - остались в интернате. Ну и остаются на лечении пациенты в Камышинской больнице, - говорит Алимов. – Угрозы жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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