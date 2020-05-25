В Волгограде коронавирусом заболели полицейские Кировского РОВД
От коронавируса не застрахован никто. Полицейские – не исключение. До двадцати заболевших COVID-19 стражей порядка может оказаться в отделе полиции Кировского района Волгограда. О вспышке коронавируса рассказал на брифинге замначальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД по Волгоградской области Игорь Гулян. Сначала заразились коронавирусом двое участковых – они проверяли, как соблюдают режим самоизоляции карантинщики, ходили по квартирам.
- На сегодня семь заболевших коронавирусом, может быть [заражено] до 20 человек, которые с ними контактировали, - сообщил журналистам Игорь Гулян.
Сейчас почти более десятка полицейских закрыли дома на самоизоляции. При этом Кировский РОВД пока не ушел на карантин, так как речь идет об участковых – они работают в разных точках.
Есть заболевшие коронавирусом полицейские и в других точках Волгоградской области. Еще один ковидный очаг среди правоохранителей возник в Котельниковском районе, где в числе зараженных могут оказаться едва ли не все жители двух небольших хуторов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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