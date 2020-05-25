2020-05-25T13:11:04+03:00
Общество

В Волгограде коронавирусом заболели полицейские Кировского РОВД

Есть заразившиеся стражи порядка и в Котельниковском районе области
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Полицейские регулярно проверяют соблюдение самоизоляции и рискуют заразиться.Полицейские регулярно проверяют соблюдение самоизоляции и рискуют заразиться.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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От коронавируса не застрахован никто. Полицейские – не исключение. До двадцати заболевших COVID-19 стражей порядка может оказаться в отделе полиции Кировского района Волгограда. О вспышке коронавируса рассказал на брифинге замначальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД по Волгоградской области Игорь Гулян. Сначала заразились коронавирусом двое участковых – они проверяли, как соблюдают режим самоизоляции карантинщики, ходили по квартирам.

- На сегодня семь заболевших коронавирусом, может быть [заражено] до 20 человек, которые с ними контактировали, - сообщил журналистам Игорь Гулян.

Сейчас почти более десятка полицейских закрыли дома на самоизоляции. При этом Кировский РОВД пока не ушел на карантин, так как речь идет об участковых – они работают в разных точках.

Есть заболевшие коронавирусом полицейские и в других точках Волгоградской области. Еще один ковидный очаг среди правоохранителей возник в Котельниковском районе, где в числе зараженных могут оказаться едва ли не все жители двух небольших хуторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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