Жителей Дагестана попросили не приезжать в Волгоградскую область в период коронавируса

25 Май 2020 2020-05-25T13:00:13+03:00

На въездах в регион установили восемь блок-постов, за нарушителями следят более тысячи полицейских и бойцов Росгвардии

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Сегодня Дагестан стал самым большим очагом коронавируса после Москвы. Волгоградская область, где проживает много дагестанцев, уже тоже успела пострадать от перемещения этих граждан: в Котельниковском районе пришлось закрыть два хутора. Говорят, вирус привезли именно из Дагестана. Поэтому руководители нашего региона обращаются к жителям этой Республики с просьбой воздержаться от поездок в Волгоградскую область.

- Мы не можем запретить перемещение граждан, но желательно, чтобы родственники в этот период из Дагестана к нам не приезжали, - так сформулировал позицию замначальника по охране общественного порядка ГУ МВД по Волгоградской области Игорь Гулян.

Напомним, что на основных трассах, которые ведут в регион уже стоят восемь блок-постов, где несут усиленный режим наряды полиции.

- Информация о прибывающих в Волгоградскую область из других регионов (особенно упор делаем на те регионы, где сложная эпидемобстановка) передаем в штаб, в комитет здравоохранения и Роспотребнадзор, - рассказал на брифинге замначальника волгоградской полиции. - Также сегодня в полтора раза увеличили число нарядов, которые проводят проверки лиц, находящихся на карантине. На охрану порядка выходят 630 сотрудников полиции и еще 430 бойцов Росгвардии.

Усилена охрана возле медучреждений, где содержатся коронавирусные пациенты.

- С начала режима самоизоляции сотрудники полиции выявили уже 3656 нарушений. Всего с органами власти – уже более 5 тысяч нарушений. Хотя мы стараемся не наказывать, а предупреждать. Но, надо сказать, что методы убеждения не дают желаемых результатов, - признается Гулян.

ИСТОЧНИК KP.RU