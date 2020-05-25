2020-05-25T13:00:13+03:00
Общество

Жителей Дагестана попросили не приезжать в Волгоградскую область в период коронавируса

На въездах в регион установили восемь блок-постов, за нарушителями следят более тысячи полицейских и бойцов Росгвардии
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
На въездах в Волгоградскую область усилили контроль.На въездах в Волгоградскую область усилили контроль.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Сегодня Дагестан стал самым большим очагом коронавируса после Москвы. Волгоградская область, где проживает много дагестанцев, уже тоже успела пострадать от перемещения этих граждан: в Котельниковском районе пришлось закрыть два хутора. Говорят, вирус привезли именно из Дагестана. Поэтому руководители нашего региона обращаются к жителям этой Республики с просьбой воздержаться от поездок в Волгоградскую область.

- Мы не можем запретить перемещение граждан, но желательно, чтобы родственники в этот период из Дагестана к нам не приезжали, - так сформулировал позицию замначальника по охране общественного порядка ГУ МВД по Волгоградской области Игорь Гулян.

Напомним, что на основных трассах, которые ведут в регион уже стоят восемь блок-постов, где несут усиленный режим наряды полиции.

- Информация о прибывающих в Волгоградскую область из других регионов (особенно упор делаем на те регионы, где сложная эпидемобстановка) передаем в штаб, в комитет здравоохранения и Роспотребнадзор, - рассказал на брифинге замначальника волгоградской полиции. - Также сегодня в полтора раза увеличили число нарядов, которые проводят проверки лиц, находящихся на карантине. На охрану порядка выходят 630 сотрудников полиции и еще 430 бойцов Росгвардии.

Усилена охрана возле медучреждений, где содержатся коронавирусные пациенты.

- С начала режима самоизоляции сотрудники полиции выявили уже 3656 нарушений. Всего с органами власти – уже более 5 тысяч нарушений. Хотя мы стараемся не наказывать, а предупреждать. Но, надо сказать, что методы убеждения не дают желаемых результатов, - признается Гулян.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Жирновский психинтернат занес сотрудник
В Волгограде коронавирусом заболели полицейские Кировского РОВД
Жителей Дагестана попросили не приезжать в Волгоградскую область в период коронавируса
Коронавирус в Котельниковском районе: с COVID-19 в ЦРБ находятся 18 селян
В Волгограде продолжают открываться крупные гипермаркеты
«С особой жесткостью»: в Урюпинске женщина заживо сожгла обидчика
Осенью волгоградские школы продолжат дистанционное обучение в случае второй волны коронавируса
Коронавирусом в Волгоградской области заразились еще 89 человек
Сняли асфальт, а там дыры: ремонт дороги на Астраханском мосту начался с «сюрпризов»
Госжилнадзор проверит подозрительную активность чиновников по смене УК
В Волгограде бесследно пропал 39-летний мужчина
Почти у четырех тысяч волгоградцев обнаружили проблемы с щитовидкой
За нарушение самоизоляции и масочного режим патрульные поймали 497 волгоградцев
Устроил мотогонки: волгоградец на квадроцикле протаранил полицейскую «Ямаху»
Московская компания за 48 миллионов обновит ситуационный центр администрации Волгоградской области
Из-за ДТП на юге Волгограда изменили маршрут автобусы
Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 25 мая 2020: 15 жертв COVID-19
За сутки в Волгоградской области коронавирусом заболели 4 маленьких ребенка
География распространения коронавируса в Волгоградской области: плюс 39 случаев в Котельниково
Пятнадцатой жертвой коронавируса стала 44-летняя волгоградка
Под Волгоградом пропал 18-летний солдат-срочник
Врачи волгоградской больницы №1 консультируют онлайн
Коронавирус в Волгоградской области: 15-й умерший от COVID-19
Праздновали день рождения: молодые волгоградцы с ножом ограбили прохожих
Через Волгоград в Дагестан проехала автоколонна спасательного центра МЧС
Коронавирус и армия: под Волгоградом первых новобранцев отправили на карантин
Выбежавший на дорогу пешеход спровоцировал ДТП на юге Волгограда
Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 24 мая 2020: два новых очага и 15-я смерть
Серийные грабители пойдут под суд в Волгограде