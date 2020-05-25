2020-05-25T12:51:33+03:00
Общество

В Волгограде продолжают открываться крупные гипермаркеты

Возобновили работу и часть магазинов, расположенных в торговых центрах
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Маски и перчатки - обязательный атрибут в магазине. Фото: ТРЦ "Акварель"Маски и перчатки - обязательный атрибут в магазине. Фото: ТРЦ "Акварель"
Изменить размер текста:

В Волгограде после смягчения ограничений режима самоизоляции по коронавирусу продолжают открываться магазины, в том числе и гипермаркеты. О возобновлении работы одного из них накануне объявили в ТРЦ «Акварель»: «Гипермаркет товаров для дома HOFF вошел в перечень магазинов, которые могут не приостанавливать свою деятельность». Время работы однако урезано - с 10.00 до 20.00. При этом большинство расположенных в торговых центрах Волгограда заведений и магазинов по-прежнему остаются закрытыми до лучших времен.

Как сообщает «КП-Волгоград», в Ворошиловском ТЦ возобновил работу дисконт-центр Adidas & Reebok. А в ТРК «Мармелад» с 20 мая открылось множество магазинов брендовой одежды, обуви, белья и аксессуаров. Правда, работают они по сокращенному графику до 19.00 или до 20.00. А вот в ТРК «Парк Хаус» с 28 марта 2020 года работают только «Карусель» и аптека Ригла.

В то же время ранее сокращавшие время работы магазины торговых сетей «Магнит» и «Пятерочка», а также многие аптечные сети вернулись к докоронавирусному графику работы.

Напомним, в магазинах для жителей Волгоградской области обязательны маска, перчатки и соблюдение дистанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Жирновский психинтернат занес сотрудник
В Волгограде коронавирусом заболели полицейские Кировского РОВД
Жителей Дагестана попросили не приезжать в Волгоградскую область в период коронавируса
Коронавирус в Котельниковском районе: с COVID-19 в ЦРБ находятся 18 селян
В Волгограде продолжают открываться крупные гипермаркеты
«С особой жесткостью»: в Урюпинске женщина заживо сожгла обидчика
Осенью волгоградские школы продолжат дистанционное обучение в случае второй волны коронавируса
Коронавирусом в Волгоградской области заразились еще 89 человек
Сняли асфальт, а там дыры: ремонт дороги на Астраханском мосту начался с «сюрпризов»
Госжилнадзор проверит подозрительную активность чиновников по смене УК
В Волгограде бесследно пропал 39-летний мужчина
Почти у четырех тысяч волгоградцев обнаружили проблемы с щитовидкой
За нарушение самоизоляции и масочного режим патрульные поймали 497 волгоградцев
Устроил мотогонки: волгоградец на квадроцикле протаранил полицейскую «Ямаху»
Московская компания за 48 миллионов обновит ситуационный центр администрации Волгоградской области
Из-за ДТП на юге Волгограда изменили маршрут автобусы
Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 25 мая 2020: 15 жертв COVID-19
За сутки в Волгоградской области коронавирусом заболели 4 маленьких ребенка
География распространения коронавируса в Волгоградской области: плюс 39 случаев в Котельниково
Пятнадцатой жертвой коронавируса стала 44-летняя волгоградка
Под Волгоградом пропал 18-летний солдат-срочник
Врачи волгоградской больницы №1 консультируют онлайн
Коронавирус в Волгоградской области: 15-й умерший от COVID-19
Праздновали день рождения: молодые волгоградцы с ножом ограбили прохожих
Через Волгоград в Дагестан проехала автоколонна спасательного центра МЧС
Коронавирус и армия: под Волгоградом первых новобранцев отправили на карантин
Выбежавший на дорогу пешеход спровоцировал ДТП на юге Волгограда
Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 24 мая 2020: два новых очага и 15-я смерть
Серийные грабители пойдут под суд в Волгограде