В Волгограде продолжают открываться крупные гипермаркеты

25 Май 2020 2020-05-25T12:51:33+03:00

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В Волгограде после смягчения ограничений режима самоизоляции по коронавирусу продолжают открываться магазины, в том числе и гипермаркеты. О возобновлении работы одного из них накануне объявили в ТРЦ «Акварель»: «Гипермаркет товаров для дома HOFF вошел в перечень магазинов, которые могут не приостанавливать свою деятельность». Время работы однако урезано - с 10.00 до 20.00. При этом большинство расположенных в торговых центрах Волгограда заведений и магазинов по-прежнему остаются закрытыми до лучших времен.

Как сообщает «КП-Волгоград», в Ворошиловском ТЦ возобновил работу дисконт-центр Adidas & Reebok. А в ТРК «Мармелад» с 20 мая открылось множество магазинов брендовой одежды, обуви, белья и аксессуаров. Правда, работают они по сокращенному графику до 19.00 или до 20.00. А вот в ТРК «Парк Хаус» с 28 марта 2020 года работают только «Карусель» и аптека Ригла.

В то же время ранее сокращавшие время работы магазины торговых сетей «Магнит» и «Пятерочка», а также многие аптечные сети вернулись к докоронавирусному графику работы.

Напомним, в магазинах для жителей Волгоградской области обязательны маска, перчатки и соблюдение дистанции.

ИСТОЧНИК KP.RU